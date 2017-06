Inter, Zanetti: "Con Suning tra i top 10 al mondo, vogliamo ristrutturare San Siro"

Javier Zanetti 'vota' Suning. Il vicepresidente dell'Inter confida nel progetto del gruppo asiatico fresco proprietario del club e lancia segnali rassicuranti al popolo nerazzurro: "Suning vuole fare dell'Inter una delle prime 10 società al mondo, stiamo lavorando per questo ma non si può avere tutto e subito. C'è bisogno di tempo, di un piano strategico. Per farlo non basta costruire una squadra con buoni giocatori ma servono anche valori umani e pianificazione".

Al centro del progetto della nuova proprietà cinese, spiega Zanetti alla Reuters, c'è San Siro: "Il Meazza è uno degli stadi più belli del mondo e ristrutturarlo è una strategia fondamentale per noi. L'Inter è pronta con il suo progetto da più di un anno. Spero che questa situazione possa essere risolta rapidamente".

"Suning ha grande rispetto per l'identità e la storia del club - aggiunge ancora Zanetti - ed è per questo motivo che stiamo lavorando insieme per riportare l'Inter nelle grandi competizioni. L'obiettivo più immediato per l'Inter è cercare di tornare Champions League, dove ci sentiamo a casa".

Un obiettivo che è sfumato quest'anno, ma non può essere fallito anche l'anno prossimo, quindi in estate bisognerà rinforzare la rosa: "Se in futuro acquisteremo nuovi giocatori questo aiuterà - conclude l'argentino - ma dobbiamo spendere in modo intelligente e scegliendo giocatori in sintonia con quello che stiamo cercando".