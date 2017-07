Inter-Wattens 2-1, Spalletti vince con un gol del 18enne Rover

Luciano Spalletti è stato accolto dagli applausi dal pubblico di Riscone di Brunico quando si è seduto per la prima volta sulla panchina nerazzurra. Il gol all'85' del giovane Matteo Rover lo ha tolto dall'impaccio di dover commentare un risultato quasi identico a quello dell'esordio dell'anno scorso: la sua Inter ha battuto 2-1 il Wattens, mentre nella passata stagione, contro lo stesso avversario, Mancini non andò oltre lo 0-0. Ma quello era già un matrimonio che stava finendo.



Non si possono trarre chissà quali indicazioni dalla prima partita dell'anno, soprattutto considerando che molto probabilmente Handanovic sarà l'unico giocatore che troverà spazio stabilmente anche in campionato. Certo, si è visto un Kondogbia sotto tono, anche Murillo e Ranocchia non sono apparsi particolarmente concentrati, ma non ci si poteva attendere chissà cosa.



Le buone indicazioni, allora, arrivano soprattutto dai giovani, in particolare da Pinamonti, che ha segnato su assist di Sala il gol che ha sbloccato la partita nel primo tempo. Nella ripresa sono entrati tanti elementi della Primavera, tra cui i nuovi acquisti Zaniolo e Odgaard, e il Wattens, serie B austriaca, ha preso coraggio trovando il pari con Zangerl al 75'. A 5 minuti dalla fine, in mischia, ci ha pensato il 18enne Rover a regolare i conti.