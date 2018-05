Inter, Wanda Nara su Twitter: "Icardi rimane"

La vicenda rinnovo con l'Inter rimane aperta ma Wanda Nara rassicura su Twitter tutti i tifosi nerazzurri del futuro di Icardi: "Relax... rimane" ha risposto a un tifoso che in modo esagerato le scriveva "se Mauro non rimane mi ammazzo e mi avrai sulla coscienza".



La rassicurazione arriva nel giorno in cui sono rimbalzate alcune dichiarazioni sulla mancata convocazione del marito nell'Argentina per i Mondiali 2018 in Russia: "Mauro è una persona umile che mantiene il profilo basso, per questo non ha voluto parlare della Nazionale". Poi, però: "All'Inter, se vuole, può cacciare o portare persone alzando un dito" le parole a Metro.



La moglie-procuratrice continua: "Voleva stare nell'Argentina per meriti propri, ha tutto: età e rendimento. Ha incontrato Sampaoli un paio di volte e gli ha detto ciò che pensava, sapeva sarebbe stato difficile ma ci abbiamo sperato fino all'ultimo. Quello che gli è successo è un'ingiustizia, meritava di esserci".



Ma Wanda Nara guarda al futuro: "Sono calma perché so che sarà il prossimo numero 9 della nazionale. Mauro è molto calmo perché sa che arriverà il suo momento".

IL TWEET DI WANDA