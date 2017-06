Inter, Wanda Nara: "E' tutto fatto per il rinnovo di Icardi"

Annuncio importante in casa Inter. "Per il rinnovo di Icardi penso proprio sia ormai tutto fatto. Siamo contenti" ha detto Wanda Nara, moglie e agente del capitano nerazzurro. "Se è una questione di pochi giorni? Sinceramente - ha aggiunto - non lo so ma è fatta".



Si sarebbe così definitivamente chiuso quello che è stato il caso dell'estate con Icardi a un passo dall'addio all'Inter per questioni legate al rinnovo, o meglio adeguamento contrattuale. L'attaccante argentino è attualmente legato alla società di Corso Vittorio Emanuele fino al 2019 con un ingaggio di 3,7 milioni di euro.