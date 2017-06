Inter, Wanda Icardi: "90+5=97?". E il Milan sbaglia i conti

I conti non le tornano e lo scrive subito su Twitter: "90+5=97?". I punti interrogativi, in realtà, sono più di uno, ma in ogni caso Wanda Nara, dopo aver lanciato il post, lo rimuove poco più tardi. Facile capire il riferimento: l'arbitro di Inter-Milan aveva assegnato 5 minuti di recupero, poi ha ritenuto di far continuare il gioco fino al 97', quando è arrivato il gol del 2-2 di Zapata. A quel punto Orsato ha fischiato la fine.



Wanda, pronta a celebrare il ritorno al successo dell'Inter e quello al gol di suo marito Icardi, ha fatto subito polemica, ma l'atteggiamento del club l'ha indotta a tornare sui propri passi. La società, infatti, non ha voluto contestare l'operato dell'arbitro e Pioli si è limitato a dire che a lui era stato comunicato un prolungamento del recupero di soli 30 secondi. Sui social, in ogni caso, la rabbia dei tifosi nerazzurri è esplosa comunque.



I conti non tornano neppure al Milan, ma sarà stata solo una semplice disattenzione: sul profilo Twitter del club, subito dopo il gol di Zapata compare il tweet e come in tutti i posto della cronaca in tempo reale c'è anche il minuto. Quale? 90+5. Avranno visto male sul cronometro...