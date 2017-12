Inter, Wanda fa il prezzo: "Icardi vale almeno 200 milioni"

In Spagna continuano a rimbalzare le voci di un forte interesse del Real Madrid per Mauro Icardi, secondo Marca addirittura Florentino Perez vorrebbe lanciare l'assalto nel mercato di gennaio, ma il capitano nerazzurro, capocannoniere del campionato con 15 gol in 14 partite, è innamorato dell'Inter e non sembra aver intenzione di cambiare aria.

Per provare a fare un po' di chiarezza sul futuro dell'attaccante argentino ha parlato il suo agente, nonché sua moglie, Wanda Nara, che in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha dichiarato: "L'interesse di Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco? Mauro è un giocatore importante e questi sono top club che lo seguono da tempo. È giusto che un attaccante così, uno dei 9 più importanti al mondo, abbia grandi società che si interessano a lui e lo considerano per ciò che vale. Deve far piacere a lui e all’Inter. Mauro è contento di stare qui, i dirigenti sanno che ha rifiutato squadre che altri giocatori non avrebbero rifiutato perché ha nel cuore i colori nerazzurri. Non nego però che sono molte le formazioni interessate a lui. Molte più di quelle che si dicono in giro...".

Lascia dunque una porta aperta la procuratrice dell'attaccante: "Se in futuro lo vedo altrove? Difficile dirlo, - ha commentato - in questo sport non si sa mai quello che può succedere. Il futuro però non lo conosce nessuno: l’ultima parola è della società e ci sono offerte che spesso non si possono rifiutare. Telefonate da Madrid? Preferisco non dire chi mi telefona - ha proseguito - Sono io che parlo di queste cose".

E ne parla eccome Wanda Nara, che in questo periodo è in trattativa con la società per il rinnovo di contratto: "Devono essere i dirigenti a dire se il contratto attuale è a posto e cosa vogliono fare. Lui è un giocatore dell’Inter, il capitano e ha sempre dimostrato di tenere alla sua squadra. Noi non chiediamo niente: se la società intende cambiare qualcosa nel contratto, è una sua scelta". Il nodo, difficile da sciogliere, sembra essere quello della clausola: "L’ho chiesta io perché ritenevo giusto mettere a un giocatore del suo livello e della sua qualità una clausola da top player. - ha spiegato - Non so se la società vorrà aggiustare la clausola e di conseguenza il suo contratto. La clausola però non deve spaventare nessuno: anche se c’è un’offerta di un club pari alla clausola, la decisione spetta sempre al giocatore".

Ma di quanto dovrebbe essere questa clausola secondo la moglie dell'attaccante argentino? "Mauro vale minimo 200 milioni - ha affermato - Ogni anno lui sfida se stesso, punta a battere i suoi record e si pone traguardi più alti. È vero che i prezzi nell’ultimo mercato estivo sono impazziti rispetto all’agosto 2016 e che Mauro con il passare degli anni è sempre migliorato. Vedrete che lo farà ancora perché nessuno, neppure lui, conosce i suoi limiti".

Poi il discorso si sposta dal mercato alla vita privata: "Anche come papà è un top player. Le nostre figlie lo adorano, ma purtroppo credo che un marito bravo come lui difficilmente lo troveranno. Non sono gelosa, Mauro è un bell'uomo ma anche serio e legato alla famiglia". E il rapporto con Maxi Lopez? "Ora è tranquillo, siamo in pace - ha dichiarato - Con Mauro pensiamo soprattutto ai bambini e al loro bene. Anche Maxi vuole la stessa cosa. Speriamo che duri e che non tornino certi periodi...". "Cosa regalerò a Mauro se vincerà i Mondiali? Con i figli stop, al massimo un altro cane".