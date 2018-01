Inter, visite mediche per Rafinha

Giornata di visite mediche per Rafael Alcântara do Nascimento o, come tutti lo conoscono, Rafinha: di buon mattino è andato alla clinica Humanitas di Rozzano per poi ottenere l'idoneità al Coni. Il brasiliano è reduce da un doppio intervento al ginocchio destro per un problema al menisco ma cinque giorni fa era già tornato a giocare nel Barcellona, in coppa del Re contro l'Espanyol. Nel pomeriggio, dopo la firma sul nuovo contratto con l'Inter, potrebbe sostenere già il primo allenamento ad Appiano Gentile.



Il centrocampista era atterrato a Milano intorno alle 19 di domenica sera senza rilasciare alcuna parola ai cronisti che lo attendevano all'aeroporto di Linate per poi seguire la partita contro la Roma alla televisione (niente San Siro).



Rafinha arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro (più 3 di bonus in caso di qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League). Con la società nerazzurra firmerà un contratto di tre anni e mezzo.