Inter-Villarreal 3-1, Eder-Jovetic-Brozovic

Cresce ancora e piace sempre di più l'Inter di Spalletti: il 3-1 al Villarreal nell'amichevole di San Benedetto del Tronto vale la quarta vittoria consecutiva in quest'estate di buoni propositi. Negli interpreti questa squadra è diversa dalla vecchia solo per due undicesimi, Borja Valero e Skriniar, e sicuramente qualcosa hanno aggiunto, ma l'impressione di un cambio di marcia rispetto alla scorsa stagione grazie al lavoro dell'allenatore è già fortissima. L'arrivo di Dalbert e il recupero a tempo pieno di Icardi (che ha debuttato nella ripresa dopo lo stop per infortunio) alzeranno ulteriormente il livello.



Nel tabellino marcatori entrano i nomi di Eder, Jovetic e Brozovic, un rincalzo e due giocatori teoricamente in partenza: questo è il grande paradosso dell'Inter. L'italo-brasiliano sblocca su assist di Candreva grazie anche alla complicità del portiere nel primo tempo, poi sul gol del pari di Soldado dormono un po' Skriniar (per il resto bravissimo e applaudito dal pubblico con una standing ovation al momento della sostituzione) e molto Nagatomo.



Ma le distrazioni sono sempre meno: Borja Valero dà equilibrio davanti alla difesa e aiuta Joao Mario nel fraseggio. Nella ripresa, con molte "riserve" in campo e la prima in nerazzurro di Vecino, arriva un'altra magia estiva di Jovetic: il destro al volo è da urlo. Il montenegrino regala altre giocate d'autore, mentre nel finale è Icardi, al debutto stagionale, a regalare a Brozovic una palla d'oro, utile a mettere il sigillo: 3-1. L'Inter può solo sorridere.