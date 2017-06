Inter, vicino l'esonero di De Boer. Vecchi col Southampton, poi Pioli fino a fine anno

Svolta in casa Inter. Si attende in mattinata la notizia ufficiale dell'esonero del tecnico Frank de Boer: la decisione verrà comunicata dal gruppo Suning al tecnico e ai dirigenti nerazzurri in conference call. La squadra sarà momentaneamente affidata al tecnico della Primavera Stefano Vecchi, che con ogni probabilità siederà in panchina nella sfida di Europa League contro il Southampton. Subito dopo o forse dopo la sosta arriverà Pioli: sarebbe lui il traghettatore scelto per questa stagione. Battuta quindi la concorrenza di Leonardo, Blanc, Guidolin e Mandorlini e anche del portoghese Villas Boas.

Con l'ex tecnico della Lazio, che deve ancora liberarsi dai biancocelesti, sarebbe stato infatti già trovato l'accordo per guidare la squadra fino al termine del campionato, mentre de Boer, che lascerà la panchina nerazzurra dopo enanche 90 giorni, dovrebbe percepire una buonauscita da 1,3 milioni di euro. Fatale per il tecnico olandese la sconfitta contro la Sampdoria che ha fatto precipitare l'Inter a -13 dalla Juventus capolista e a -8 dalla zona Champions League.

12:09 VECCHI DIRIGE L'ALLENAMENTO, DE BOER ANCORA AD APPIANO

Come riferisce il nostro inviato Marco Barzaghi, l'allenamento della mattina dell'Inter, previsto per le 11:00 e poi posticipato, verrà diretto da Stefano Vecchi. Frank de Boer è ancora ad Appiano Gentile a colloquio con i dirigenti e la nuova società, si attende ancora il comunicato ufficiale del club, ma di fatto "De Boer non è più l'allenatore dell'Inter" assicura Barzaghi.

11:12 ANSA: "DE BOER INFORMATO DELL'ESONERO"

Colloquio tra Frank De Boer e i dirigenti nerazzurri questa mattina ad Appiano Gentile. Secondo l'Ansa Ausilio e Gardini avrebbero già comunicato al tecnico la decisione dell'esonero. Manca ancora l'ufficialità, attesa comunque a breve. Per la trasferta di Europa League a Southampton la squadra sarà guidata dal tecnico della Primavera Stefano Vecchi.

11:02 POSTICIPATO L'ALLENAMENTO DELLA MATTINA

L'allenamento dei nerazzurri, previsto questa mattina alle 11:00, è stato posticipato per scelta della società, che sta (faticosamente) gestendo il cambio sulla panchina nerazzurra. Quella di ieri dovrebbe quindi essere stata l'ultima sessione diretta da Frank de Boer, che entro qualche ora non sarà più ufficialmente l'allenatore dell'Inter.

10.55 MARCO BARZAGHI: "PIOLI IN ARRIVO A MILANO"

L'inviato di Premium ad Appiano Gentile Marco Barzaghi riferisce di una situazione assolutamente in divenire in casa Inter, con Stefano Vecchi atteso al campo per dirigere l'allenamento della mattina e Pioli che sarebbe in arrivo a Milano (era in vacanza all'estero con la famiglia) per prendere il posto in panchina di de Boer. L'ex allenatore biancoceleste - sottolinea Barzaghi - deve ancora trovare l'accordo per la separazione dalla Lazio con il presidente Lotito, con cui i rapporti non sarebbero certo idilliaci.

10:45 ANSA: "ATTESO IL COMUNICATO UFFICIALE"

Secondo l'agenzia di stampa Ansa, de Boer sta per dire addio all'Inter: è atteso a breve il comunicato ufficiale - si legge - che sancisce il divorzio tra il club e la squadra nerazzurra. Sarà il tecnico della Primavera Stefano Vecchi a sedere in panchina nella trasferta con il Southampton. De Boer e tutti i dirigenti sono in questi minuti ad Appiano Gentile

10:00 DE BOER AD APPIANO, VECCHI NON C'E'

Il tecnico nerazzurro Frank De Boer è arrivato ad Appiano Gentile. Nessuna traccia invece dell'allenatore della Primavera Stefano Vecchi, che, secondo le indiscrezioni arrivate nella notte, dovrebbe guidare la squadra nella delicatissima trasferta europea a Southampton. Probabilmente sarà l'olandese a dirigere l'allenamento della mattina, in attesa che la società gli comunichi una scelta che sembra già presa.