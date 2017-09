Inter, via da Appiano Gentile: la nuova 'casa' in Piazza D'Armi

L'Inter avrebbe individuato l'area dove realizzare la nuova 'casa' che prenderà il posto di Appiano Gentile. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la base operativa del club sorgerebbe in Piazza D'Armi, a circa 2 km dallo stadio San Siro. Nei 45 ettari a disposizione ci sarebbe spazio per 10 campi di calcio (allenamenti della prima squadra e delle giovanili) e attività commerciali e mediche legate all'attività sportiva.



Il progetto sarebbe in fase avanzata. Lo scorso martedì è andato in scena un incontro (l'ultimo) tra Alessandro Antonello, chief executive officer, Nicola Volpi, consigliere d'amministrazione dell'Inter e Massimo Ferrarese, presidente di Invimit, la società del mInistero dell'Economia che gestisce il fondo di valorizzazione dei beni immobili dello Stato chiamata a valorizzare la zona in questione tra la Caserma Santa Barbara, i magazzini militari di Baggio, l'ospedale San Carlo Borromeo e via Forze Armate.



Il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro: a Invimit resterebbero a disposizione 10 ettari mentre Suning si occuperebbe delle bonifiche dell'area e delle opere di urbanizzazione. Il piano avrebbe già avuto una prima informale approvazione. L'accordo finale potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno.