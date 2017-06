Inter, via alla rivoluzione Suning: Spalletti, Schick e Nainggolan

Jindong Zhang è riuscito a costruire un impero miliardario cominciando da un negozietto in cui riparava condizionatori, ora che si è preso l’Inter per colonizzare l’Europa, non vuole certo fare figuracce.

Dopo aver osservato e lasciato fare, adesso il big boss di Suning pretende spiegazioni soprattutto dai giocatori. Vuole analizzare ogni singolo caso e non sono da escludere un nuovo blitz a Milano e una vera e propria rivoluzione a fine stagione perché quasi tutti sono sotto esame, ma non Icardi, da cui l’Inter è invece pronta a ripartire. Maurito deve ancora studiare e crescere da capitano ma la sua posizione e la sua fascia, fanno sapere dalla società, non sono certo in discussione.

Il secondo mattone della Zhang-rivoluzione sarà Lele Oriali, che dopo aver ricevuto le rassicurazioni che voleva dalla proprietà, sembra aver sciolto le sue riserve per il suo ritorno all’Inter. Ora bisogna aspettare di capire quali saranno le mosse di Conte e Simeone, con l’alternativa Spalletti che guadagna posizioni dopo il crollo di Pioli.

Nel frattempo Ausilio si sta comunque muovendo sul mercato, ha preso un bel vantaggio sulle rivali per assicurarsi il gioiello Schick e, dopo l’apertura della Roma a una trattativa, sta spingendo con convinzione sulla pista Nainggolan, l’obiettivo sensibile nerazzurro, indipendentemente da chi sarà l’allenatore.

Icardi e compagni invece nel pomeriggio torneranno ad allenarsi dopo un inspiegabile giorno di riposo, domenica, senza gli squalificati Medel e Kondogbia, sanzionato con due giornate, devono dare un segnale di vita domenica con il Sassuolo, anche perché la Curva Nord, come Jindong Zhang, non può accettare altre figuracce ed è pronta a contestare pesantemente la squadra.

Marco Barzaghi