Inter-Verona, VAR "rotta" per tre minuti

Al decimo minuto di Inter-Verona, l'arbitro Rocchi ordina lo stop al gioco prima di una rimessa dal fondo per i gialloblù. A San Siro gli spettatori non capiscono cosa succede, il fischietto parla con un delegato Figc a bordocampo e, pochi secondi dopo, viene svelato il mistero: dagli altoparlanti dello stadio parte un messaggio che informa come la VAR non sia attiva perché non funzionante.



Rocchi ha quindi voluto che si avvisasse il pubblico nel caso fossero accadute azioni dubbie nel periodo di offline della VAR: per fortuna di tutti, il disguido dura solo tre minuti tanto che la Video Assistant Referee torna in tempo per controllare (e convalidare) la seconda rete dell'Inter con Perisic partito sul filo del fuorigioco.