Inter, Vecino: "Nessun clan qui. Da Spalletti tanta fiducia"

Nei primi mesi è stato uno dei pilastri dell'Inter mentre nella seconda parte di stagione ha perso spazio per finire in panchina. In un'intervista al Giornale Matias Vecino spiega il perché di questa 'flessione': Da gennaio soffro per la pubalgia. Facevo fatica a correre e ad allenarmi, mi ha penalizzato. Ora sto meglio ma il mister ha trovato altre soluzioni ed ora tocca aspettare, è normale. Ma sono felice".



Nessun problema dunque con Spalletti ("A me ha dato tanta fiducia. È uno che ti spinge sempre a dare il massimo e andare oltre le tue possibilità") e nessun problema nello spogliatoio: "Si è parlato di clan e litigi? Tutte balle che escono quando le cose vanno male. È normale che ci siano gruppi, io parlo di più coi sudamericani per questione di lingua. Ma siamo molto uniti. Quando va male si cominciano a cercare cose fuori dal calcio ma sono solo voci".



L'Inter si presenta al derby nelle migliori condizioni: "Abbiamo ritrovato consapevolezza e fiducia e anche la fortuna torna a girare dalla tua parte. Prima si era abbassato il livello. Ci sono mancate certezze e quando è così è difficile uscirne e non capisci neanche perché ci sei dentro. Anche se ti alleni bene e ti impegni non riesci a mettere le cose in campo e ti gira tutto storto".



In chiusura una 'rivelazione' in chiave azzurra da parte del centrocampista uruguaiano: "C'è stato qualche avvicinamento ma non ho mai avuto dubbi. La nazionale è troppo importante, giocare per l'Italia per me sarebbe stato come giocare per un club, non mi sento italiano, non avrebbe avuto senso né rispetto".