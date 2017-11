Inter, Vecino: "Multa per chi pronuncia la parola scudetto? No..."

È una delle piacevoli sorprese dell'Inter di Spalletti dopo che in molti avevano storto il naso per il suo acquisto. Ai microfoni di Premium Sport Matias Vecino traccia un primo bilancio dell'esperienza nerazzurra e parla delle prospettiveper questa stagione. Ecco le dichirazioni del centrocampista uruguaiano.



"L’entusiasmo dei tifosi che anche contro il Torino riempiranno San Siro? Per me è sempre positivo, ti dà una carica e una spinta in più. Siamo felici di vedere i tifosi così carichi, vuol dire che stiamo facendo bene e che loro sono soddisfatti, ma dobbiamo continuare così perché la strada è ancora lunga".



"Consapevoli di essere tra le più forti? Sicuramente vincere aiuta ad aumentare la consapevolezza ma dobbiamo ripeterci ogni domenica perché ci sono altre squadre forti che viaggiano insieme a noi e non possiamo pensare ad altro. L’unica cosa che conta è vincere la prossima partita: è l’unico modo per rimanere in alto".



"Spalletti è sicuramente un allenatore che sa trasmettere le sue idee e che ha una mentalità da grande squadra. Ha anche tanta esperienza, ha già allenato realtà come l’Inter, sa sempre trovare le parole giuste e trova sempre il modo di caricare la squadra. Mi chiede più gol? E’ importante per un centrocampista segnare diverse reti. Forse è questo che mi manca o che posso aggiungere a quello che sto facendo. Sono contento delle mie prestazioni, soprattutto nell’ultimo mese dove mi sono sentito più libero di giocare. E’ normale quando cambi squadra avere un po’ di tempo di ambientamento dove devi conoscere al meglio i nuovi compagni".



"La Champions è l’obiettivo principale. Vogliamo dare il massimo, vogliamo rimanere in alto in classifica ma la Champions rimane il nostro primo obiettivo. Multa per chi prouncia la parola scudetto? No, però la strada è ancora lunga e noi dobbiamo porci degli obiettivi più a breve termine perché mancano ancora tantissime partite. Stiamo ragionando nella maniera giusta” .