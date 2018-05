Inter, Vecino: "Alla Lazio il gol più importante della mia carriera"

"La mia rete è stata molto importante perché mancava poco e il pari non sarebbe bastato. Questo gol è il più importante mai realizzato, insieme a quello segnale nel Sub 20 contro l'Argentina". Matias Vecino, in un'intervista a Ovacion, torna sulla grande serata dell'Olimpico che ha trasformato in positivo la stagione dell'Inter di Spalletti: "La squadra non andava in Champions da molti anni e sin dall'inizio sapevamo che il nostro obiettivo sarebbe stata la coppa".



Il sigillo contro la Lazio ha fatto tornare protagonista l'ex Fiorentina: "Nella prima parte dell'anno ho avuto molta continuità, ma nel secondo semestre tutto si è complicato per via della pubalgia. Ho attraversato alcune settimane molto difficili, perché è un infortunio complicato che va e viene".



Il centrocampista uruguaiano non nasconde il suo stato d'animo attuale: "Era difficile immaginare quello che sto vivendo in questo momento. Ho sempre pensato di procedere un passo alla volta per raggiungere i miei obiettivi. Oggi mi trovo in questa realtà, nell'Inter e nella Nazionale, e mi sto divertendo molto".



Ora la testa va ai Mondiali: "La Coppa del Mondo è la competizione più importante nella vita di un giocatore, è il massimo per chiunque e la affronto con grande entusiasmo. Dobbiamo giocare con umiltà, senza sottovalutare nessuno. Poi sarà il campo che dirà quale è la forza della squadra".