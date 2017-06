Inter, Vecchi: "Ora al 99,99% me ne torno in Primavera"

Prima vittoria con la prima squadra dell'Inter per Stefano Vecchi: "Per me e il mio staff, l’obiettivo era fare bene in queste due gare: ci siamo sentiti lusingati per questa chiamata, abbiamo cercato di portare entusiasmo. Per un pelo giovedì non siamo riusciti a fare risultato e oggi per un pelo abbiamo vinto". Sul match contro il Crotone: "Credo che ci sia stato un predominio territoriale netto: per fortuna siamo riusciti a sbloccarla e poi a chiuderla bene. Devo ringraziare i ragazzi che si sono dimostrati davvero responsabili: si sono consegnati a me e al mio staff in maniera umile e disponibile".



Ma ora cosa succederà sulla panchina nerazzurra? "Io dovrei tornare in Primavera, mentre la società farà le sue scelte per la panchina della prima squadra. Dico “dovrei” perché ancora non mi hanno comunicato nulla, ma è sicuro che arriverà qualcuno, diciamo al 99,99 per cento...".