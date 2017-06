Inter, Vecchi: "Le scuse fanno onore a Gabigol"

"Apprezzo le parole di Gabriel Barbosa, si è scusato con i compagni e con i tifosi. Gli fa onore. Gli parlerò da allenatore e poi parlerà lui con i compagni". Stefano Vecchi, alla guida dell'Inter dopo l'esonero di Stefano Pioli, commenta il messaggio di scuse pubblicato su Facebook da Gabigol. L'attaccante nerazzurro ha ammesso di aver sbagliato a lasciare la panchina a gara in corso contro la Lazio all'Olimpico definendo il suo atteggiamento "sconsiderato".



Per Vecchi sono gli ultimi giorni sulla panchina dell'Inter, poi lascerà spazio al nuovo allenatore. "L'anno prossimo - dice dopo aver ricevuto il Premio Maestrelli - il posto in più in Champions League aiuterà a programmare meglio la stagione. Questa squadra deve avere un allenatore top. Devo dire grazie al club per l'esperienza che sto vivendo con grande entusiasmo. Sarei contento di tornare a lavorare con i miei ragazzi in vista di un nuovo campionato Primavera che sarà molto stimolante".