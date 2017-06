Inter, Vecchi: "Gabigol? La società prenderà provvedimenti"

L'Inter torna a vincere in campionato dopo oltre due mesi, ma Stefano Vecchi non è in vena di festeggiare: "“Qual è la vera Inter? Un po’ è quella che si è vista domenica scorsa e un po’ è quella che si è vista contro la Lazio - ha detto ai microfoni di Premium Sport - Non riusciamo a giocare con continuità e non riusciamo a gestire bene le gare anche perché ci sono parecchi giocatori con individualità molto spiccate e meno di palleggio. A volte poi facciamo qualche errore di troppo. In questo match abbiamo comunque fatto una gara molto attenta e abbiamo tirato fuori quell’energia che altre volte è mancata".

Il discorso vira subito sul mancato ingresso in campo di Gabigol nonostante il doppio vantaggio di gol e di uomini: "Si aspettava di entrare? Può darsi, come tutti quelli che sono seduti in panchina. Probabilmente lui aveva aspettative alte, così come la società e i tifosi le avevano su di lui. Non è sempre colpa dell’allenatore, lui ha delle buone qualità che deve mettere al servizio della squadra. Mi dispiace se non è entrato, sarà per la prossima volta. Perché non ha trovato spazio con nessuno degli allenatori di questa stagione? Perché in questo organico ci sono giocatori in attacco molto forti: Icardi fa 25 gol a stagione, Eder sta facendo benissimo e Palacio che è un grande giocatore e un grande uomo, sta fuori ma si allena sempre al massimo. Tutti questi dovrebbero essere un esempio per tutti i giovani. Oggi Gabigol ha lasciato la panchina e la società prenderà provvedimenti" ha detto Vecchi.

"Dove si trovano le motivazioni per questi ultimi match? Nella voglia di non voler fare brutte figure - continua Vecchi - nell’entusiasmo di vivere queste esperienze al massimo, poi volgiamo responsabilizzare un po’ i giocatori che non potevano essere quelli delle sette sconfitte consecutive. Da chi ripartirei l’anno prossimo? Partirei dalle piccole cose e dai particolari, che sono anche i modi in cui la società si comporterà nei confronti dei giocatori, come farà con Gabigol”.

"I leader di questa Inter? Questa squadra ne ha tanti e vorrei dare grande merito a chi questa maglia la indossa da sempre come Andreolli, Santon che forse ha giocato l’ultima gara con me col Crotone all’andata, e Pinamonti, che è un prodotto del nostro settore giovanile" ha concluso il tecnico dell'Inter.