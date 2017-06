Inter, Vecchi: "Chi continua con questo andazzo verrà messo da parte"

Mezzogiorno (e mezzo) di fuoco per l'Inter domenica a San Siro. I nerazzurri sono attesi da una pesante contestazione dei tifosi e cercano contro il Sassuolo una vittoria che manca dallo scorso marzo 12 (7-1 all'Atalanta). Dopo quel successo sono arrivati due punti in sette partite: il cattivo rendimento ha portato all'esonero di Pioli e alla chiamata di Stefano Vecchi, tecnico della Primavera, che aveva già guidato i nerazzurri contro il Crotone nell'interregno tra De Boer e lo stesso Pioli. Queste le dichiarazioni del 'nuovo' allenatore alla vigilia della sfida contro la squadra di Di Francesco.



"Sono rimasto spiazzato dalla decisione della società. Dopo la sconfitta di domenica sembrava tutto tranquillo e che Pioli rimanesse anche perché aveva fatto il primo allenamento della settimana. La chiamata di Auslio mi ha sorpreso. Ho trovato una squadra che ha subito parecchie batoste e bastonate per qualche mancanza dei giocatori e anche per mancanza di buona sorte come ad esempio è avvenuto nel derby. Per me è un onore avere questa chance, allenare una squadra di questo tipo. Sono partito in Promozione, non posso che ringraziare la società anche perché ho un obiettivo ancora importante da poter raggiungere".



"Sembra una stagione che volge al termine in modo negativo. Devo fare in modo che il gruppo e l'ambiente non diano la stagione già per persa. Si può ancora provare a fare qualcosa, c'è un obiettivo difficile ma ancora raggiungibile. Bisogna sperare in un passo falso del Milan. Bisogna mettere ordine e ritovare lo spirito giusto pensando alla partita di domani: serve una svolta dal punto di vista emotivo e psicologico, l'Inter non può permettersi di finire senza una vittoria e al settimo posto con la rosa che ha".



"I giocatori in un momento di difficoltà non sono riusciti a reagire, vanno aiutati, ma chi continua su questo andazzo deve essere per forza di cose messo da parte. Cercherò di schierare la formazione migliore, poi farò delle mie valutazioni. Il fatto che i calciatori abbiano ammesso di aver mollato a livello mentale dimostra che sono genuini, tanti lo avrebbero nascosto".



"Forse è anche giusto che il pubblico faccia presente il proprio dispiacere e che sia critico. I tifosi hanno sempre sostenuto la squadra, domani ci sta la contestazione. Mi auguro che i giocatori siano forti: servono capacità e bravura per dimostrare impegno. Sono certo che in quel caso il pubblico sarà dalla nostra. Lo è comunque, quel che accadrà domani è normale".



"Cercherò di dare continuità, sarei un pazzo a cambiare con tre giorni di lavoro. Per cui qualcuno domani dovrà dare dimostrazione di attaccamento alla maglia. In base a quello si faranno le scelte. Gabigol è motivato, come gli altri. Si sta allenando bene. Per me è giusto dare un'opportunità ai giocatori e pretendere che facciano qualcosa di diverso".