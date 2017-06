Inter, Vecchi: "Casting? Non siamo distratti, farò qualche cambio"

Mentre la nuova società cinese sta scegliendo il tecnico che prenderà le redini dell'Inter a partire dal derby col Milan del 20 novembre, il "traghettatore" Stefano Vecchi vuole concentrarsi solo sulla sfida contro il Crotone: “Casting? Nessuno ne sta parlando con noi. Chiaro che leggiamo i giornali, sappiamo cosa sta succedendo ed anche i ragazzi sono consapevoli del momento - ha detto Vecchi - Ma negli allenamenti non ci sono stati segnali di preoccupazione da parte della squadra. I giocatori si stanno dimostrando professionisti seri e ragazzi con la testa sulle spalle. Sanno il momento che stanno affrontando, vogliono venirne fuori e giovedì hanno fatto di tutto per uscirne. Poi ci sta, si può perdere con il Southampton, ma siamo andati vicini ad un risultato importante perché i ragazzi hanno dato grande disponibilità a me ed al mio staff. Poi sono subentrate altre difficoltà che speriamo di migliorare col Crotone”.

A proposito degli avversari di domani a San Siro il tecnico della Primavera nerazzurra ha detto: “Ha un ambiente bello. Riuscire ad arrivare in A è clamoroso, ma per chi lo conosce sa che è un ambiente sereno che riesce a raggiungere i risultati attraverso il lavoro, la competenza e la tranquillità di tutta la società. Arrivano da grandi prestazioni, un periodo in crescendo e quindi credo che si presenteranno con entusiasmo e carica giusta. Noi dobbiamo essere bravi a scendere in campo con altrettanta carica e determinazione lasciando stare la classifica, perché quella delle ultime giornate non dice che il Crotone è ultimo, mentre noi qualche difficoltà la stiamo affrontando”.

Poi qualche indicazione sulla formazione: “Sicuramente in qualche uomo sarà diversa rispetto a giovedì perché recuperiamo qualcuno e ne perdiamo altri, come Medel squalificato. Poi dobbiamo monitorare la condizione di qualche ragazzo uscito acciaccato dalla partita di Europa League. Ci sono un po’ di soluzioni, dobbiamo decidere se dare continuità a quel poco fatto fino ad ora o cambiare qualcosa visto che la squadra in questo inizio di stagione ha giocato in altro modo. Vediamo oggi”.

Infine un appello ai tifosi: “Quando si ha qualcosa nel cuore, nel momento della difficoltà almeno io cerco di aiutarla. E credo che i tifosi dell’Inter domani lo faranno. Poi sul campo dovranno essere i giocatori e lo staff a dover trascinare ancor di più per dimostrare che devono essere aiutati, però contestare a prescindere non penso sia un gesto che fa chi vuole bene all’Inter. In questo momento per venir fuori da questa situazione c’è bisogno che tutti quelli che hanno l’Inter nel cuore facciano la loro parte e mi auguro succeda questo domani”.