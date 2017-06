Inter, Vecchi a Premium: "Questa squadra ha grandi valori, Pioli può fare la rimonta"

Stefano Vecchi, traghettatore all'Inter dopo l'esonero di de Boer e prima dell'arrivo di Pioli, è stato ospite degli studi di Premium Sport. Il tecnico ha parlato anzitutto dei 'suoi giovani' lasciati solo per breve tempo: "Il ritorno in Primavera? E stato un ritorno a casa, è stata talmente veloce l’avventura in Prima Squadra che non abbiamo perso l’abitudine. Accoglienza speciale? No, anzi magari i ragazzi erano anche più terrorizzati perché di solito quando il capo non c’è ci si diverte un po’ di più".



L'esperienza con i 'grandi' è stata comunque positiva e per Vecchi l'Inter può fare bene in questa stagione: "Ho trovato un gruppo sano che si è messo a disposizione e non me l’aspettavo. Ho trovato una squadra che aveva voglia di rivincita, abbiamo affrontato queste partite con grande spirito, altrimenti avremmo rischiato delle figuracce. La rosa ha valori importanti, poi spesso non è semplice portarli in campo".



I risultati negativi hanno condannato de Boer: "Probabilmente il non conoscere a pieno il calcio italiano non ha permesso al tecnico di entrare da subito in sintonia con l’ambiente e la squadra: magari si sono creati dei malumori che io sinceramente non ho trovato. Bisogna affrontare le gare sempre al massimo per ottenere risultati, se no in Serie A si fa fatica e poi bisogna rincorrere". Forse ha pesato anche la lontananza della propietà straniera: "Quando i giocatori vanno in campo questo non lo sentono assolutamente. Dietro la società c’è una grande organizzazione anche se manca il Presidente. All’Inter al di là della presenza o meno del grande capo ci sono moltissime persone competenti. Zanetti in questa settimana è stato vicino al gruppo, ha grande cuore e farebbe di tutto per rivedere l’Inter ai massimi livelli. Le difficoltà di una squadra dipendono più dai risultati che non dalla presenza o meno di chi comanda".



Sarà compito di Pioli risollevare i nerazzurri: "Ha detto che vuole essere il potenziatore e non il normalizzatore dell’Inter? Ha fatto benissimo a dirlo. L’impressione che ho avuto è che questa squadra ha tanto da dare e ha bisogno di qualcuno che tiri fuori le potenzialità. Restare normali non porta a risultati, lui può fare una rimonta importante perché la squadra ha tanti valori inespressi".



Il nuovo tecnico all'esordio affronterà il Milan: "I rossoneri stanno facendo molto bene, sono contento per Montella che ho conosciuto al corso da allenatore. So che lavora molto bene, ha dato motivazioni, ha messo ordine nel gruppo in un momento non semplice e sta raccogliendo ottimi risultati. Partire in sordina aiuta molto, ci meno aspettative e tutto quello che viene è guadagnato. Adesso dovranno essere bravi a mantenere questo percorso da squadra da Champions League. Sarà un derby strano, ci sarà un Milan che doveva avere qualche punto in meno ed è sulla cresta dell’onda e un’Inter che doveva avere dei punti in più e invece è in difficoltà. Se di solito il derby è una partita imprevedibile, questo lo sarà ancora di più: bisogna essere dei maghi per prevedere cosa accadrà”.



Nel derby e non solo servirà l'apporto anche di Gabigol, che non ha trovato fin qui spazio nonostante le grandi attese al momento del suo arrivo: "E’ un bravo ragazzo, ha buonissime qualità tecniche ma anche lui deve conoscere e interpretare al meglio il nostro calcio. Deve ancora capirlo ma da parte sua ho visto grande impegno negli allenamenti. Non è comunque facile imporsi in questa Inter, contro il Crotone in panchina avevo Eder, Jovetic e Palacio che sono tre grandissimi talenti". Stesso discorso per Kondogbia: "Sicuramente non è capitato nel periodo migliore dell’Inter e in queste stagioni sta trovando delle difficoltà nel gioco e sembra subisca un po’ la pressione di San Siro. E’ un ragazzo d’oro che si allena sempre molto e questa è la maniera migliore per venirne fuori. Io l’ho visto motivato, secondo me all’interno di una squadra organizzata sicuramente il suo compito può essere facilitato. E’ ancora giovane e non tutti i giocatori hanno lo stesso carattere, le emozioni che uno sente non sempre vanno di pari passo alle qualità tecniche e fisiche".



Le difficoltà, in particolare i problemi con la Curva Nord, sono stati invece superati brillantemente da Icardi: "E’ un trascinatore, credo di non averlo mai visto così capitano come quest’anno. Nelle scorse stagioni era ancora in una fase di rodaggio, ma mai come quest’anno ho visto un campo un vero leader, al di là dei gol che ha sempre segnato. E’ da sempre sotto i riflettori e da sempre ha dimostrato di uscirne fuori, anche perché fare il capitano dell’Inter non è mai facile".



Dopo una settimana 'speciale', per Vecchi è di nuovo tempo di guidare la Primavera e formare nuovi talenti: "Noi in Prima Squadra abbiamo Gnoukuri, Miangue che erano nostri ragazzi. Poi ci sono dei prospetti interessanti, qualche ’98-’99 di spessore l’abbiamo e mi auguro possano diventare protagonisti in Prima Squadra. Il mio futuro? Allenare una prima squadra è l’obiettivo di ogni allenatore che abbia ambizione. All’Inter mi trovo benissimo, alleno e faccio quello che mi pisce. L’ambizione di riprovare con i grandi esiste ma non mi sento di certo sminuito ad allenare i ragazzi in una società importante come l’inter. Obiettivo Scudetto con la Primavera? Speriamo, siamo in fase di costruzione, non siamo ancora una vera squadra, speriamo che in questi mesi si possa creare un gruppo forte e vero che possa toglierci delle soddisfazioni".