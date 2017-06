Inter, un tifoso a Medel: "Hai una moglie così bella solo per i soldi"

Al termine della cena di Natale dell'Inter, Gary Medel ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla bellissima moglie Cristina Morales. I commenti dei tifosi non si sono fatti mancare, ma c'è uno in particolare che ha suscitato la reazione del cileno. "Dio mio quello che fa il denaro. Se tu non fossi un calciatore dubito che questa donna starebbe con te". Il centrocampista nerazzurro ha risposto così: "Beh è grazie ai miei sforzi che ho il denaro e ho mia moglie. Vai a piangere alla Fifa".