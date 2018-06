Inter, ufficiale Nainggolan fino al 2022: "Non sentivo più fiducia a Roma"

Ora è davvero tutto ufficiale: Radja Nainggolan è un nuovo giocatore dell'Inter. Il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato l'ingaggio del centrocampista belga, a lungo inseguito, fino al 2022 (4,5 milioni di stipendio a stagione) Alla Roma, che si è consolata con Pastore, 24 milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon. Inoltre ai capitolini, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo a un altro club, andrà "un importo pari al 10% del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 2 milioni di euro".



"Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa, sono contento. Adesso toccherà a me trasformarla in più applausi. L'affetto dei tifosi è una sensazione importante per ogni giocatore, vuol dire che la piazza è entusiasta, lo sono anch'io e spero che ci potremo togliere delle soddisfazioni" le prime parole da nerazzurro.



Il 30enne ritrova Spalletti: "La mia migliore stagione è stata con lui, spero di ripetermi, sono a sua disposizione e sono contento di averlo ritrovato. Perché l'Inter? L'importante è sentire la fiducia, da parte del direttore, del mister e di Zanetti. Mi hanno fatto sentire importante, cosa che a Roma avevo perso".



"La mia scelta è stata semplice - conclude il Ninja -, anche se non si dimentica il passato, sono contento e carico per la nuova avventura. Ancora non conosco bene i tifosi ma per come mi hanno accolto spero che potremo fare un buonissimo campionato e far bene anche in Champions, l'Inter deve tornare importante anche in Europa".

IL SALUTO DELLA ROMA