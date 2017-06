Inter, ufficiale l'addio di de Boer: "Peccato". Vecchi in panchina fino alla sosta

Svolta in casa Inter. Con una nota sul proprio profilo ufficiale, la società nerazzurra ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto del tecnico de Boer: "FC Internazionale annuncia di aver risolto nella giornata di oggi il contratto con il tecnico Frank de Boer. La squadra sarà momentaneamente affidata al tecnico della Privera Stefano Vecchi". Vecchi guiderà dunque la squadra nella delicatissima trasferta europea sul campo del Southampton e molto probabilmente anche domenica con il Crotone.

Con la sosta dovrebbe arrivare Stefano Pioli: è lui il traghettatore scelto per questa stagione anche se rimangono forti le candidature di Mandorlini e Villas-Boas. Sembrano sfumare Leonardo, Blanc e Guidolin. Con l'ex tecnico della Lazio, che deve ancora liberarsi dai biancocelesti, sarebbe stato trovato l'accordo per guidare la squadra fino al termine del campionato, mentre de Boer, che lascia la panchina nerazzurra dopo neanche 90 giorni, percepirà una buonuscita da 1,3 milioni di euro.



RIVIVI L'INTENSA GIORNATA NERAZZURRA:

10:00 DE BOER AD APPIANO, VECCHI NON C'E'

Il tecnico nerazzurro Frank De Boer è arrivato ad Appiano Gentile. Nessuna traccia invece dell'allenatore della Primavera Stefano Vecchi, che, secondo le indiscrezioni arrivate nella notte, dovrebbe guidare la squadra nella delicatissima trasferta europea a Southampton. Probabilmente sarà l'olandese a dirigere l'allenamento della mattina, in attesa che la società gli comunichi una scelta che sembra già presa.

10:45 ANSA: "ATTESO IL COMUNICATO UFFICIALE"

Secondo l'agenzia di stampa Ansa, de Boer sta per dire addio all'Inter: è atteso a breve il comunicato ufficiale - si legge - che sancisce il divorzio tra il club e la squadra nerazzurra. Sarà il tecnico della Primavera Stefano Vecchi a sedere in panchina nella trasferta con il Southampton. De Boer e tutti i dirigenti sono in questi minuti ad Appiano Gentile

10.55 MARCO BARZAGHI: "PIOLI IN ARRIVO A MILANO"

L'inviato di Premium ad Appiano Gentile Marco Barzaghi riferisce di una situazione assolutamente in divenire in casa Inter, con Stefano Vecchi atteso al campo per dirigere l'allenamento della mattina e Pioli che sarebbe in arrivo a Milano (era in vacanza all'estero con la famiglia) per prendere il posto in panchina di de Boer. L'ex allenatore biancoceleste - sottolinea Barzaghi - deve ancora trovare l'accordo per la separazione dalla Lazio con il presidente Lotito, con cui i rapporti non sarebbero certo idilliaci.

11:02 POSTICIPATO L'ALLENAMENTO DELLA MATTINA

L'allenamento dei nerazzurri, previsto questa mattina alle 11:00, è stato posticipato per scelta della società, che sta (faticosamente) gestendo il cambio sulla panchina nerazzurra. Quella di ieri dovrebbe quindi essere stata l'ultima sessione diretta da Frank de Boer, che entro qualche ora non sarà più ufficialmente l'allenatore dell'Inter.

11:12 ANSA: "DE BOER INFORMATO DELL'ESONERO"

Colloquio tra Frank De Boer e i dirigenti nerazzurri questa mattina ad Appiano Gentile. Secondo l'Ansa Ausilio e Gardini avrebbero già comunicato al tecnico la decisione dell'esonero. Manca ancora l'ufficialità, attesa comunque a breve. Per la trasferta di Europa League a Southampton la squadra sarà guidata dal tecnico della Primavera Stefano Vecchi.

12:09 VECCHI DIRIGE L'ALLENAMENTO, DE BOER ANCORA AD APPIANO

Come riferisce il nostro inviato Marco Barzaghi, l'allenamento della mattina dell'Inter, previsto per le 11:00 e poi posticipato, lo sta dirigendo Stefano Vecchi. Frank de Boer è ancora ad Appiano Gentile a colloquio con i dirigenti e la nuova società, si attende ancora il comunicato ufficiale del club, ma di fatto "De Boer non è più l'allenatore dell'Inter" assicura Barzaghi.

12:32 DE BOER LASCIA LA PINETINA

Ripreso in diretta dalle telecamere di Premium, l'ormai ex tecnico dell'Inter ha lasciato la Pinetina.

12:33 ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE

12:47 DE BOER SU INSTAGRAM: "PECCATO, FORZA INTER"

Peccato che sia finita così. Per portare avanti questo progetto serviva più tempo. Voglio ringraziare tutti i tifosi per tutto il supporto che mi avete dato questi mesi. "Forza Inter" Una foto pubblicata da Frank de Boer (@frank150570) in data: 1 Nov 2016 alle ore 04:38 PDT

13:30 PIOLI RIENTRATO IN ITALIA

Stefano Pioli è rientrato dagli Stati Uniti, dove era in vacanza con la famiglia, e ora si trova in Italia. Molto probabile che nelle prossime ore cerchi l'accordo con Lotito per liberarsi dalla Lazio.

13:40 I DIRIGENTI STRIGLIANO LA SQUADRA

Paga De Boer ma le responsabilità sono di tutti. E' questo il concetto che la dirigenza dell'Inter ha voluto esprimere alla squadra questa mattina con toni fermi e decisi. Il vice presidente Zanetti, il ds Ausilio e il dg Gardini hanno strigliato i giocatori dopo aver risolto con De Boer e prima di presentare al gruppo Stefano Vecchi. Domani per Southampton partirà tutta la squadra, compresi i giocatori esclusi dalla lista Uefa. Non partiranno invece gli infortunati, a cui si è aggiunto nelle ultime ore Palacio, out per un risentimento muscolare.

15:30 VENERDI' SUNING A MILANO

Venerdì a Milano giungerà la delegazione di Suning capeggiata da Ren Jun, il braccio operativo del gruppo di Nanchino. Si dovrà prendere una decisione definitiva sul nuovo tecnico: la dirigenza (Ausilio, Gardini e Zanetti) spinge per un tecnico che conosce la realtà italiana come Pioli, ma Suning invece vorrebbe scegliere una figura internazionale, come Villas-Boas. Non si escludono nomi a sorpresa, c'è anche una forte corrente interna alla società che vorrebbe Andrea Mandorlini.

16:00 MIANGUE: "GRAZIE FRANK"

Grazie per l'esordio in Serie A, thanks for allpic.twitter.com/4r95ZdGJtp — Senna Miangue (@smiangue95) 1 novembre 2016

16:15 JACKIE DE BOER: "ORGOGLIOSA DI PAPA'"

Tre semplici parole ma dense di affetto e amore ("Proud of you", orgogliosa di te): sono quelle che Jackie de Boer ha postato sul proprio profilo Instagram subito dopo l'annuncio dell'esonero del padre.

16:55 JOVETIC E PALACIO NON ANDRANNO IN INGHILTERRA

La società ha ordinato: tutto il gruppo - compresi i non inclusi in lista europea come Gabigol e Kondogbia ma esclusi gli infortunati - partirà per l'Inghilterra. Ma contro il Southampton mancheranno Rodrigo Palacio, che ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, e Stevan Jovetic, che nella confusione del momento non è riuscito ad ottenere il visto dal Montenegro.

17:04 BERNAZZANI GUIDERA' LA PRIMAVERA CONTRO LA TERNANA

Daniele Bernazzani siederà sulla panchina dell'Inter Primavera in occasione della gara di campionato con la Ternana in programma sabato 5 novembre. Si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che Stefano Vecchi guiderà la prima squadra non solo in Europa League contro il Southampton ma anche nella sfida con il Crotone a San Siro domenica alle 18.

17:10 GLI EX FERRI E PAGANIN VOTANO MANDORLINI

I grandi ex Riccardo Ferri e Massimo Paganin votano Andrea Mandorlini come sostituto di Frank de Boer sulla panchina dell'Inter. Secondo i due talent di Premium Sport serve infatti un allenatore che conosca la realtà del campionato italiano e in particolare quella nerazzurra.

17:39 "A CANDREVA E' STATO CONFERMATO L'ARRIVO DI PIOLI"

Il giornalista di Premium Sport Pietro Pinelli riferisce un'importante indiscrezione in merito alla panchina dell'Inter: "A noi risulta che abbiano detto a Candreva che Pioli sarà l'allenatore fino al 2018".

20:00 L'AGENTE DI DE BOER: "C'È POCO DA DIRE"

In serata sono arrivate anche le dichiarazioni di Rob Witschge, l'agente di Frank de Boer: "Non è il momento giusto per parlare. Credo non sia il caso ora di commentare la decisione della società. Non c'è molto da dire. Futuro? Credo sia troppo presto per parlarne ora. Vedremo più avanti". Queste le sue parole a FcInterNews.it.

20:20 SUNING, INCONTRO CON PIOLI DOPO L'EUROPA LEAGUE

Suning sbarcherà a Milano venerdì, un appuntamento che era già in programma per assistere a Inter-Crotone e che ora diviene ancor più fondamentale. La proprietà cinese incontrerà Stefano Pioli perché vuole conoscere in prima persona i candidati alla panchina nerazzurra, la decisione verrà comunque presa con calma.

22:50 RONALD DE BOER: "MIO FRATELLO NE AVREBBE CEDUTI 8"

Anche Ronald de Boer ha parlato dopo l'esonero del fratello: "Frank era combattivo e convinto di potercela fare se fosse rimasto. La rosa non era ancora adatta per giocare il suo calcio ed era decisamente troppo numerosa, c’erano 7/8 giocatori che lui non avrebbe voluto, ma ne sono stati ceduti due. Frank non ha avuto voce sull'acquisto di Gabigol. Avevamo pensato che l’Inter, oltretutto con una bella squadra, fosse adatta a lui. Ma è stato un errore di giudizio".