Inter, tutti con de Boer: "Sono gli altri a proporsi"

L'assemblea soci dell'Inter ha approvato all'unanimità il bilancio al 30 giugno 2016: ricavi in crescita, perdite nei limiti del Fair Play Finanziario e aumento di capitale. Ma la giornata è stata utile anche per stringersi attorno a de Boer, il messaggio di tutti gli esponenti della società nerazzurra, da Thohir ad Ausilio, è molto chiaro: "Frank è il nostro allenatore e non si tocca, l'obiettivo rimane tornare in Champions League".

Ricavi in crescita, perdita nei parametri del FPF

I ricavi sono pari a 241.4 milioni, in crescita del 21,6% rispetto ai 198.5 dell'anno precedente, è migliorato anche il risultato netto consolidato, passando da una perdita di 140,4 milioni di euro nel 2014-2015 a una perdita di 59,6 milioni di euro. Secondo i parametri Uefa, però, la perdita è inferiore ai 30 milioni quindi nei parametri richiesti dal Fair Play Finanziario. Approvato anche un aumento di patrimonio pari a 142 milioni di euro e altri 180 sono stati apportati da Suning. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota sul proprio sito.



All'Hotel Palazzo Parigi di Milano erano presenti Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, e Yang Yang, vicepresidente di Suning Investment. Con loro il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, il Ceo Michael Bolingbroke, il dg Giovanni Gardini e il ds Piero Ausilio. Assente invece Erick Thohir, che ha dovuto lasciare anticipatamente Milano a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre. Il presidente dell'Inter ha lasciato la delega a Isenta Hioe per far sì che che International Sports Capital Spa, la società in possesso del 31.05% del club in quota a Thohir, fosse comunque rappresentata in assemblea.

Thohir: "Nonostante i risultati l'Inter punta alla Champions"

Nonostante le difficoltaà dell'ultimo periodo, l'obiettivo dell'Inter resta lo stesso: tornare in Champions League. E' il messaggio che Erick Thohir ha voluto trasmettere, tramite il presidente dell'assemblea Nicola Volpi, agli azionisti presenti all'assemblea dei soci del club nerazzurro. "Resta la vicinanza - sottolinea il presidente - all'allenatore e alla squadra e la società si prende le proprie responsabilità per continuare a prendere le decisioni necessarie al bene dell'Inter".

Bolingbroke: "Bilancio in linea con il Fair Play Finanziario"

L'Inter è in linea con i parametri del Fair Play Finanziario. E' quanto spiegato dal ceo nerazzurro Michael Bolingbroke agli azionisti presenti all'assemblea dei soci dell'Inter che ha approvato il bilancio di Fc Internazionale al 30 giugno 2016. "L'obiettivo finale è il pareggio di bilancio per il 2017, ne siamo in grado ma sarà difficile. Soddisfattissimi di de Boef. Vogliamo arrivare alla Champions ma non abbandoniamo l'idea scudetto".

Suning: "Convinti di poter ottenere grandi risultati"

"Suning è soddisfatta degli sforzi fatti dalla presidenza dell'Inter e dalla dirigenza per raggiungere gli obiettivi del Fair Play Finanziario". E' quanto spiegato, durante l'assemblea dei soci, da Yang Yang vicepresidente di Suning Investment Group. La proprietà supporta dirigenti e squadra, convinta che insieme si possano fare grandi cose grandi cose, in campo e fuori. Nonostante alcune difficoltà sportive il Suning vuole veder tornare la squadra in Champions.

Zanetti: "Società, squadra e allenatore siano linea unica"

Anche il vicepresidente Javier Zanetti ha spezzato una lancia a favore di de Boer: "Le difficoltà ci sono sempre, bisogna saperle affrontare e ripartire. Noi come società, insieme a squadra ed allenatore, dobbiamo essere una linea unica, cercare di migliorare e continuare il nostro percorso. Passando dalla partita con l'Atalanta a quella con il Torino, dobbiamo cercare di migliorare nella continuità".

Ausilio: "Si sono proposti tanti allenatori"

Durante l'assemblea, è intervenuto anche il ds Piero Ausilio: "Non abbiamo contattato nessuno, casomai sono in tanti a proporsi a noi. Tutti vogliono la panchina dell’Inter ma è di Frank De Boer. C’è un progetto, è successo qualcosa di non prevedibile con Mancini ad agosto, la scelta è ricaduta su Frank. Sosteniamo De Boer e la sua idea di calcio, che siamo convinti sarà vincente: ha idee propositivie, i giocatori sono bravi. Ganigol? E' un ragazzo giovane, di grande talento. Sta lavorando duramente. Ha solo bisogno di lavorare ancora dal punto di vista tattico e fisico per essere inserito".