Inter, tutti a cena: si fa gruppo per la rimonta Champions

Una sera a cena, tutti insieme. Recitava così il tweet dell'Inter: volevano farlo sapere a tutti. Volevano mostrare al mondo il buon umore. Mentre Juve e Milan se le davano di santa ragione in campo, l'altra storica big del calcio italiano si godeva e si gode il magic moment. Otto vittorie consecutive tra campionato e coppe, sei in serie A che hanno permesso il sorpasso temporaneo sui rossoneri: così Stefano Pioli, l'allenatore con la migliore media punti, ha avviato la rimonta per la zona Champions, non ancora ultimata. Ma il patto Champions si stringe anche così, tra una portata e l'altra: serve per fare gruppo. "Tutti felici? Certo, hanno mangiato gratis", ha detto il tecnico. Ha pagato lui per tutti.