Inter, Tronchetti: "Proprietà assente, con Moratti sarebbe diverso"

Mentre il caos sulla panchina nerazzurra continua, anche Marco Tronchetti Provera fa sentire la sua voce sulla situazione dell'Inter. Il presidente di Pirelli - main sponsor sulle maglie nerazzurre - e grande amico di Moratti affonda: "Anche un allenatore straordinario senza la società non riesce a raggiungere grandi obiettivi. Non si gestisce una squadra di calcio da Giacarta, Pechino o Nanchino".



Tronchetti sembra suggerire una soluzione semplice, il ritorno in società di Moratti: "Doveva essere un problema già risolto da tempo - le parole a Gr Parlamento - , oggi parleremmo in modo diverso dell’Inter. Massimo ha vinto 15 titoli in sei anni grazie al fatto che la proprietà era presente. In generale nel calcio l’unica formula vincente è una proprietà appassionata e vicina alla squadra: esattamente come Berlusconi con il Milan, con Agnelli alla Juventus". Qualche divagazione di mercato: "Verratti bel giocatore ma a centrocampo stiamo bene così, vorrei due difensori".



Sul futuro della panchina interista: "Cambiare allenatore ad agosto è stato l'ultimo di una serie di errori. Dubito in un ritorno di Mancini, è difficile. Simeone è un grande allenatore, ha una anima interista ed è un nome che crea emozione. Icardi può diventare una bandiera se la società gli starà vicino, è un grande giocatore che ci mette passione". Infine, su Sampdoria-Inter: "Conosciamo i limiti della nostra difesa, ma il centrocampo che è un punto di forza ha deluso e questo è avvilente. Fa male vedendo come la squadra ha giocato contro la Juve e in parte contro il Torino, il potenziale c’è e deve venire fuori”.