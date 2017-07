Inter tra giocatori involuti e in fuga: Spalletti un po' più solo

Il bilancio della prima fase di preparazione dlel'Inter, terminato il ritiro di Riscone di Brunico, sembra molto simile alle giornate trascorse in Val Pusteria, con sole e fulmini, caldo torrido e tempeste, tutte a susseguirsi e rincorrersi in continuazione, senza sosta, creando uno stato confusionale in turisti e tifosi, giocatori e dirigenti, e naturalmente all'unico personaggio che si è preso titoli e riflettori del ritiro in Alto Adige, Luciano Spalletti. Il tecnico toscano fin dal primo giorno, nonostante avesse solo pochi titolari, tanti giovani e molte seconde linee, ha iniziato a lavorare come un mulo. Si è messo gli abiti del top player interista, gasando il tifo nerazzurro nonostante l'immobilismo del mercato e la crescente depressione per i botti dei cugini del Milan.



A fine ritiro, però, Lucianone si sente un po' più solo, non certo per l'inutile sconfitta per 2-1 contro il Norimberga, squadra di serie B tedesca molto più in palla di Eder e compagni, dovendo cominciare il campionato già tra dieci giorni: Skriniar e Borja Valero sono due buoni acquisti ma non ti cambiano una squadra che a vedere le ultime uscite somiglia molto a quella di fine stagione, con harakiri difensivi a raffica e tanti punti di domanda di tutti quei giocatori involuti che l'Inter non riesce né a vendere, né a rivitalizzare, come Kondogbia, Joao Mario, Murillo, Nagatomo, senza dimenticare Brozovic, Ranocchia e Biabiany, aspettando il rientro in gruppo di capitan Icardi.



Un capitolo a parte lo merita invece Ivan Perisic, uno dei più forti che Spalletti vorrebbe tenere, ma che se n'è scappato in Croazia col mal di denti e non vede l'ora di andarsene in Inaghilterra. Come ha ricordato il tecnico a fine partita, servono aiuti e rinforzi e mantenere le promesse prematrimoniali: va bene lavorare in silenzio come piace a Sabatini, ma per ricaricare Spalletti e far tornare stabilmente il sole sull'Inter, qualche fuoco pirotecnico bisogna accenderlo. Al più presto.

Marco Barzaghi