Inter, Thohir: "Vicini a de Boer". Ausilio: "Tecnico a rischio? E' una stupidata"

L'Inter blinda de Boer. Al termine della presentazione di Joao Mario, il direttore sportivo Piero Ausilio ha liquidato le voci che vorrebbero il tecnico già a rischio dopo il ko in Europa League: "E' una stupidata. Basta dire questo. E' arrivato da poco e non ha avuto molto tempo per lavorare e costruire qualcosa di importante".



In tal senso è intervenuto anche il presidente Erick Thohir che ha affidato il suo pensiero al sito ufficiale dell'Inter: "Non bisogna distrarsi in un momento così complicato. Dobbiamo essere assolutamente vicini a Frank de Boer che saprà trovare il modo per far crescere il gruppo e riportalo a lottare per le posizioni che un club come il nostro merita. Bisogna lavorare poco e parlare sodo".