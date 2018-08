Inter, Thohir verso l'uscita di scena: addio già a ottobre?

Erick Thohir è vicino a lasciare l'Inter. L'attuale presidente nerazzurro, durante l'annuale assemblea della società del prossimo ottobre, potrebbe cedere a Suning le sue quote (il 30% del Biscione) secondo quanto scrive Tuttosport oggi in edicola.



L'addio di Michael Williamson, chief strategy officer e figura legata al tycoon indonesiano, rappresenterebbe il preludio all'uscita di scena dell'imprenditore di Giacarta anche perché, con la qualificazione dell'Inter in Champions League, potrebbero scattare alcuni bonus (con aumento della valutazione della minoranza del club) concordati con lo stesso Suning al momento dell'accordo nel 2016.



Il posto di Thohir verrebbe preso con ogni probabilità da Steven Zhang, figlio del patron Zhang Jindong, ma non è esclusa la promozione di Javier Zanetti (oggi vicepresidente).