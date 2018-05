Inter, Thohir: "Spalletti e i big restano. Ricavi al top con la Champions"

Prospettive rosee per l'Inter e per i suoi tifosi stando a quanto dichiara Erick Thohir. "Le entrate del club sono in continua crescita e abbiamo raggiunto i 220 milioni di dollari statunitensi. Dopo l’ingresso in Champions League, supereremo sicuramente i 300 milioni di dollari" annuncia il presidente nerazzurro al sito indonesiano Goriau.



Il numero 1 del Biscione svela quindi gli obiettivi e le strategie di mercato: "Per raggiungere la semifinale di Champions manterremo Spalletti in panchina e i giocatori chiave necessari all’allenatore (resta da capire se Cancelo e Rafinha verranno riscattati ndr), rafforzeremo la difesa aggiungendo elementi e, ovviamente, costruendo la stessa Inter".