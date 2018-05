Inter, Thohir: "Più ricavi con la Champions, ma c'è il Fair Play Finanziario..."

Erick Thohir smorza gli entusiasmi in casa Inter dopo aver fatto sognare i tifosi solo qualche giorno fa blindando Mauro Icardi, invece finito sul mercato. Il presidente nerazzurro chiarisce perché il club di corso Vittorio Emanuele non potrà scatenarsi sul mercato.



"L'ingresso alla fase a gironi della Champions è certamente importante, significa aumentare i ricavi. Però va chiarito che i paletti del Fair Play Finanziario restano intatti e saranno tali anche in vista della prossima stagione. In poche parole, per fare mercato servirà ancora equilibrio tra acquisti e cessioni" spiega Thohir.



In sostanza, proprio per il FFP, il Biscione dovrà incassare 45 milioni di euro dalle cessioni entro il 30 giugno e la cessione di Icardi andrebbe considerata anche e soprattutto da questa prospettiva e dal punto di vista tecnico...