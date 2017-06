Inter, Thohir è a Milano: incontro con Zhang, si decide il futuro di de Boer

Erick Thohir è arrivato a Milano e questa sera sarà al Meazza per assistere alla sfida di campionato tra Inter e Torino. All'ordine del giorno c'è la panchina di Frank de Boer: se l'olandese dovesse cadere anche contro i granata, il suo destino sarebbe segnato.

Prima di recarsi a San Siro, il presidente nerazzurro ha incontrato Steven Zhang e il corporate director Michael Williamson per fare il punto della situazione. Nel vertice si è parlato dell'assemblea dei soci di venerdì, ma ovviamente ha tenuto banco soprattutto il futuro dei nerazzurri, con la situazione relativa al tecnico olandese.

Il discorso si è poi spostato al Melià, dove si è tenuto un primo incontro anche con de Boer. Nel meeting con il tecnico e i giocatori (a cui ha chiesto di reagire), Thohir avrebbe confermato il sostegno all'allenatore, sostenendo di credere nel suo lavoro e dimostrandogli fiducia.

L'agente di de Boer: "Nessuno ci ha parlato di esonero"

"Esonero di De Boer in caso di sconfitta contro il Torino? Nessuno ci ha comunicato nulla in tal senso": lo ha detto Guido Albers, agente dell'allenatore dell'Inter, come riportato dalla testata olandese Voetbal International.