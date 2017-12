Inter, Thohir conta ancora: ecco come e perché

Quanto conta ancora Erick Thohir nell'Inter? Alcuni documenti ufficiali pubblicati da Calcio e Finanza lo spiegano un po' meglio. Il sito specializzato ha rivelato il contenuto dei cosiddetti "patti parasociali" firmati il 28 giugno 2016 in base ai quali, com'è noto, la Great Horizon S.a.r.l. che fa capo a Suning è proprietaria del 68,55% del club, mentre il 31,05% è dell'l'International Sports Capital S.p.A. che invece fa capo a Thohir, il restante 0,40% è dei piccoli azionisti.



"Ai sensi del patto parasociale - si legge - , il consiglio di amministrazione di Inter è composto da nove membri, nominati come segue: Great Horizon ha il diritto di designare sei amministratori (incluso l’amministratore delegato), mentre ISC ha il diritto di designare tre amministratori. Inoltre, Great Horizon ha il diritto di designare due sindaci effettivi e ISC ha il diritto di designare un revisore legale effettivo. In base agli accordi, inoltre, le deliberazioni relative ad alcune questioni possono essere adottate dall’assemblea o dal consiglio di amministrazione dell’Inter solamente con il voto favorevole di ISC o degli amministratori nominati da ISC".



È questo il passaggio che più conta: di fatto significa che Thohir può porre il suo veto su moltissime questioni: l'aumento di capitale sociale, la messa in liquidazione volontaria o scioglimento anticipato della società, eventuali modifiche a nome, logo e colori del club, decisioni su Inter Campus; approvazione del budget e del business plan; nomina, sostituzione e assunzione del top management; assunzione di debiti, finanziamenti e garanzie di importi eccedenti 15 milioni di euro, per ogni operazione; decisioni aziendali strategiche riguardanti nuovi mercati, prodotti o segmenti. Insomma, Thohir non occupa semplicemente il ruolo di presidente come figura istituzionale: al momento conta ancora molto nell'Inter.