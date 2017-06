Inter, Thohir: "Comprare i giocatori non basta"

Oltre il 30% dell'Inter è ancora suo. Così Erick Thohir non ha di certo abbassato la guardia e continua a essere vigile su come aumentare i ricavi dei nerazzurri. Ecco le dichiarazioni principali rilasciate a The Straits Times, quotidiano di Singapore.



"L'Inter è uno dei top team mondiali, di conseguenza dobbiamo tornare a giocare con frequenza in Champions League. Il management vuole assicurarsi di provare a fare tutto per migliorare la nostra squadra e raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Non dobbiamo investire solo sui giocatori e creare una dirigenza solida per aumentare i ricavi ma anche avere successo in altre aree come il branding e le infrastrutture"



"Credo che Suning stia mostrando impegno e di avere le risorse per costruire un'Inter forte e in grado di raggiungere l'obiettivo di tornare stabilmente in Champions. Per l'immediato, stiamo aggiungendo un po' di nuovi giocatori all'organico. Stiamo anche incrementando la nostra presenza in Cina coi primi negozi d'oltremare e un numero maggiore di academies".



"La Serie A deve innovarsi, ad esempio trovando nuovi orari per l'inizio delle partite che possano creare appeal per i tifosi che vivono in una zona dal fuso orario differente. E poi andare in giro per costruire il brand non solo dell'Inter ma del calcio italiano".