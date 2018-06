Inter, Thohir cerca compratori per la quota del 30%

Nelle scorse ore si era sparsa la voce sulla presunta volontà di Suning di cedere l'Inter ma il progetto è all'ordine del giorno, tanto che il gruppo cinese ha già rifiutato l'offerta di un fondo d'investimento. Diversa invece la questione relativa ad Erick Thohir, che nell'organigramma nerazzurro è ancora il presidente, e detiene il 30% delle quote del club.



L'imprenditore indonesiano, come spiegato dal Corriere della Sera, sta cercando un acquirente per capitalizzare la cessione della sua quota: in virtuù dell'ingresso della squadra nella prossima Champions League, Thohir gioca al rialzo e chiede una cifra tra 150 e 200 milioni di euro.



Suning non è interessata ad avere il 100% del pacchetto dell'Inter ma guarderebbe con favore all'ingresso di un nuovo socio che sia disposto a finanziare e ricapitalizzare le finanze del club, cosa a cui Thohir si è sempre opposto da quando il gruppo cinese è entrato nella società.