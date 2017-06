Inter, Thohir a Premium: "Fiducia totale a de Boer e alla squadra"

Erick Thohir, arrivato a Milano per seguire Inter-Torino e il cda di fine ottobre, ha parlato a Premium Sport della delicata situazione della squadra: “Noi come management, io e Suning, siamo focalizzati sull’obiettivo di bilanciare gli obiettivi sportivi e economici. Non dobbiamo farci prendere dal panico dopo nove partite: abbiamo ottenuto grandi risultati dal punto di vista dell’affluenza del pubblico e dobbiamo capire che errori abbiamo commesso dal punto di vista sportivo, ma lo dobbiamo fare da squadra, tutti uniti".



Quindi, una dichiarazione che sembra salvare la panchina nerazzurra: "De Boer e la squadra hanno la nostra fiducia totale, ma il calcio è legato ai risultati: vogliamo vedere il gruppo dare il massimo, bisogna stoppare questo momento negativo. Il contatto con Blanc? Dobbiamo supportare De Boer. Anche i giocatori non stanno giocando come vorremmo, ma li dobbiamo supportare perche siamo compatti come team".