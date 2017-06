Inter, tegola Medel: lesione del menisco laterale. Probabile l'operazione

Gary Medel è uscito anzitempo dal derby contro il Milan di domenica scorsa, a causa di un infortunio. Il cileno, secondo quanto riportato dall'Inter attraverso i suoi profili social, ha riportato una lesione del menisco laterale del ginocchio destro, dopo essersi sottoposto agli esami. I tempi di recupero sono ancora da valutare, ma il centrocampista dovrebbe restare fuori per almeno 3-4 settimane: il giocatore spinge per un intervento in artroscopia piuttosto che per una terapia conservativa. Il suo rientro è ipotizzabile per il 21 dicembre in Inter-Lazio o direttamente dopo la sosta natalizia.



L'ex Cardiff e Siviglia, dopo aver avuto il responso degli esami, ha commentato il suo infortunio con un tweet: "Quando ti vedono toccare il fondo, dimostra loro che stavi solo cercando l'impulso per risalire con più forza".

Cuando te vean tocando fondo, demuéstrales que era solo tomar impulso para subir con más fuerza pic.twitter.com/Y7nlVnhDDk — Gary Medel (@MedelPitbull) 22 novembre 2016