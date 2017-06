Inter, tabella Champions nello spogliatoio: 13 vittorie per l'impresa

La sconfitta con la Juve non ha cancellato i sogni, né scalfito la fiducia. L'Inter continua a credere nella rimonta Champions e così Pioli e il suo staff lo hanno scritto anche nello spogliatoio: una tabella per il grande miracolo. L'indicazione è semplice: vincere 13 partite delle 15 rimaste da qui alla fine del campionato.



Prendete carta e penna e fate due calcoli: la quota minima, dunque, è considerata quella degli 81 punti, i 42 già in cascina più (almeno) 39. L'anno scorso sarebbe bastata per arrivare al terzo posto, a una lunghezza dal Napoli e una sopra la Roma, e qualificarsi per i preliminari. Proiezioni alla mano, potrebbe essere sufficiente anche in questa stagione: mantenendo la stessa media gli azzurri arriverebbero a 80,75 (più vicina all'81 a dire il vero...), i giallorossi a 82,6. Proprio le due gare a San Siro contro le rivali saranno molto probabilmente decisive: all'andata i nerazzurri le hanno perse entrambe, ora deve invertire il trend per compiere il salto di qualità, come ha detto lo stesso Pioli in conferenza. Se non lo farà, vorrà dire che non è pronta per la Champions.



L'obiettivo di Pioli è ambizioso, non solo perché ci sono gli scontri diretti, ma perché il calendario ponte altri ostacoli sulla carta non semplicissimi, come le tre trasferte sui campi di Torino, Fiorentina e Lazio (alla penultima giornata con i biancocelesti forse ancora impegnati nella lotta per un posto in Europa League), senza dimenticare Inter-Atalanta. Oltre tutto, se il piano sarà a termine, significherà che Pioli avrà ottenuto 21 vittorie in 26 partite sotto la sua gestione. Roba da Champions. O forse da scudetto.