Inter, Suning vuole acquistare la Torre Velasca

Suning alla conquista di Milano. Il gruppo di Zhang Jindong, dopo aver acquistato l'Inter, avrebbe infatti intenzione di mettere le mani sulla Torre Velasca, uno dei grattacieli simbolo di Milano. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera il colosso cinese sarebbe appoggiato da un grosso partner istituzionale di Nanchino. Suning deve però fronteggiare la concorrenza dell’asset manager inglese Orion capital market in un'operazione che complessivamente si aggirerebbe intorno ai 110 milioni di euro. Ma Zhang Jindong potrebbe rilanciare o forse ha già rilanciato per assicurarsi il gioiello milanese di UnipolSai.



Del resto il proprietario dell'Inter in un incontro con il Sindaco Giuseppe Sala aveva anticipato la volontà di effettuare investimenti sulla città di Milano oltre che sullo stadio Meazza.