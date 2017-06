Inter, Suning: "Vogliamo modernizzare San Siro"

Prima della consueta conferenza stampa pre partita di Stefano Pioli, c'è stata l'ufficializzazione della sponsorizzazione da parte di Suning del centro sportivo di Appiano: "Il centro sportivo cambierà nome: si chiamerà Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti", l'annuncio di Faulkner e di Gandler, che hanno preso la parola.



"E' un unico contratto, che include tutte le strutture. Non possiamo svelare il valore dell'operazione, ma posso dirvi che è in linea con altre operazioni simili per quanto riguarda il valore del mercato", ha aggiunto Gandler.



"L'intenzione dell'Inter è sempre stata quella di restare a San Siro - ha proseguito -. I proprietari dell'Inter vogliono investire per modernizzare San Siro, per ricostruirlo. Per far sì che lo stadio abbia tutte le strutture: ovviamente non è un processo facile, ma ci impegniamo a portare avanti lo stadio e renderlo più moderno. E' da un anno e mezzo che l'Inter ha aperto un ufficio negli USA, uno a Giacarta e lavoriamo per averne uno a Nanchino. Ciò creerà interesse dei partner".



"Siamo orgogliosi di avere l'accordo con Pirelli. Siamo entusiasti di avere questo marchio globale di prestigio", hanno concluso.