Inter, Suning non vende ma rilancia: rileverà le quote di Thohir

Novità societarie all'orizzonte non solo per il Milan ma anche per l'Inter. Come riferisce il Corriere della Sera Suning non ha infatti intenzione di vendere (rifiutata un'offerta di un fondo azionario) ma al contrario vuole prendersi il 100% del club di Corso Vittorio Emanuele rilevando il 30% in mano a Erick Thohir.



Le trattative sono già avviate (c'è l'ok del governo cinese che sembra meno rigido nei confronti della proprietà nerazzurra in chiave mercato) e dopo il Mondiale l'operazione potrebbe andare a buon fine con l'indonesiano che verrebbe pagato in parte in contanti e in parte in azioni del gruppo guidato da Zhang Jindong (affare da 150-200 milioni di euro complessivi).



In questo modo Suning, secondo il quotidiano milanese, avrebbe "margini di manovra più ampi rispetto al passato" visto che da contratto con Thohir fino a oggi non ha potuto fare aumenti di capitale.