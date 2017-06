Inter, Suning mette sul piatto 110 milioni per la Torre Velasca

Le indiscrezioni di ottobre trovano conferma: dopo aver acquisto l'Inter, il gruppo Suning sta preparando lo sbarco del marchio in Italia anche sotto il profilo dell'elettronica di consumo. Il gruppo guidato da Zhang Jindong sta cercando la giusta location per aprire un proprio store a Milano e avrebbe inviduato nella storia torre Velasca, a sud del Duomo, l'edificio giusto: offerti circa 110 milioni di euro agli attuali proprietari, la compagnia assicurativa Unipolsai.



Per questa acquisizione chiederà aiuto ad Antonio Percassi: il presidente dell'Atalanta, che tra le sue numerose attività fa anche da referente per i gruppi internazionali in cerca di prestigiosi immobili italiani, potrebbe aiutare Suning che a sua volta sarebbe disposto a dare una mano all'apertura di punti vendita Starbucks (di cui Percassi ha curato l'espansione in Italia) in Cina. Calcio ed affari sempre più intrecciati, come si era intuito dai risvolti della trattativa per Gagliardini.