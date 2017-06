Inter, Suning ha deciso: stadio di proprietà entro il 2022

Stadio di proprietà entro il 2022. Sarebbe questo uno degli obiettivi dell'Inter targata Suning. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Zhang Jindong avrebbe rimesso al centro del progetto nerazzurro un nuovo impianto discostandosi così da Thohir che aveva sempre parlato del Meazza come casa dell'Inter. La dirigenza di corso Vittorio Emanuele quindi sta davvero pensando di lasciare San Siro (in gestione con il Milan fino al 2030 e di proprietà del Comune al quale le due società pagano un cospicuo affitto annuale) per traslocare in una struttura che possa garantire quei ricavi indispensabili per tornare ad essere in tutti i sensi un top club.



Il luogo prescelto per il nuovo stadio deve ancora essere individuato ma sono diverse le zone che potrebbero fare al caso dei nerazzurri, come l'ex Falck a Sesto San Giovanni, uno spazio ad Assago e un pezzo dell’ex piastra Expo a Rho. Non è poi da escludere la costruzione in città e non nell'hinterland.