Inter, Suning ha deciso: Pioli confermato anche senza il terzo posto

Ad Appiano Gentile tutto va in direzione Pioli, con Suning sempre più decisa a confermarlo sulla panchina dell’Inter per l’anno prossimo, anche senza Champions, il giusto premio aver ricostruito una squadra allo sbando dopo un’estate da incubo tra le liti con Mancini e i distastri deburiani, con una media punti che se fosse arrivato prima probabilmente avrebbe potuto garantire secondo o terzo posto.



Anche il tecnico emiliano, in un’intervista alla Stampa, adesso ci tiene a sottolineare con la sua solita pacatezza, mixata però con una giusta punta di orgoglio, il lavoro svolto, dicendo di non essere preoccupato per il futuro perché si è meritato l’Inter e farà di tutto per restarci. Il merito maggiore di Pioli è quello di essere riuscito a costruire un gruppo compatto, tra cene e serate al cinema tutti insieme, come sottolineano un po’ tutti i giocatori, anche quelli spesso panchinati.



Alla riconferma di Pioli concorrono anche le difficoltà ad arrivare agli unici due top coach, Conte e Simeone, che Suning vorrebbe in un futuro più o meno immediato, e contribuiranno naturalmente i risultati di queste ultime giornate a cominciare dalla sfida di lunedì a San Siro con la Sampdoria. L’Inter prova quindi continuare a sperare nel terzo posto, non indispensabile per la conferma di Pioli che però sa bene che da qui alla fine non può comunque permettersi brutti passi falsi, soprattutto negli scontri diretti se non vuole far cambiare direzione alla proprietà cinese.

MARCO BARZAGHI