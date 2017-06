Inter, Suning fissa i premi scudetto

Il progetto Suning è ambizioso e ha tempi stretti, questo il messaggio che lancia la famiglia Zhang a Frank de Boer e a tutti la rosa dell'Inter fissando un premio scudetto corposo. La proprietà cinese, infatti, ha stanziato 10 milioni di euro (il doppio di quello della Juventus) di bonus in caso di vittoria del campionato: in pratica, 300.000 a testa per ogni giocatore.



Le cifre, svelate dal Corriere della Sera, non sono definitive né ufficiali ma confermano la volontà di dare una motivazione in più alla squadra nerazzurra, oltre ai prevedibili incentivi in caso di vittoria dell'Europa League e di piazzamento Champions in serie A.