Inter, Suning apre un ufficio di rappresentanza a Milano

Un segnale concreto. Come annunciato da un comunicato apparso sul sito ufficiale dell'Inter, il gruppo Suning "ha avviato in questo mese le operazioni che condurranno all'apertura di un ufficio di rappresentanza commerciale a Milano nel prossimo futuro e di altri tre entro la fine del 2018 in Inghilterra, Francia e Germania".



Nessun disimpegno dunque dalla squadra nerazzurra ma anzi una vicinanza maggiore della proprietà cinese che intende intensificare la propria presenza nel nostro paese rassicurando di conseguenza i tifosi interisti, preoccupati dopo il blocco del mercato da parte del governo cinese e dopo la separazione da Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica. Tanti dubbi, forse tutti, sembrano essere stati spazzati via.