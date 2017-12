Inter, summit Spalletti-dirigenza ad Appiano

Il coordinatore dell'area tecnica di Suning Sports Group Walter Sabatini, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio e il chief football administrator nerazzurro Giovanni Gardini hanno raggiunto stamattina Appiano Gentile all'indomani della sconfitta nel derby di Coppa Italia.



La squadra nerazzurra ha subito tre sconfitte consecutive in dieci giorni. Un dato che preoccupa la dirigenza che si aspetta una reazione immediata sabato alle 18 a San Siro nello scontro diretto con la Lazio, quinta in classifica a quattro punti dall'Inter.



La presenza di Sabatini, che di rado si è visto ad Appiano Gentile, fa pensare anche ad un confronto con il tecnico Luciano Spalletti sul mercato di riparazione. In uscita c'è Joao Mario, peggiore in campo nel derby e sostituito nella ripresa tra i fischi dei tifosi nerazzurri presenti a San Siro, ma è da valutare pure la posizione di Brozovic visto che, difesa a parte, al tecnico servirebbe proprio un uomo dietro le punte.