Inter, suggestione Conte: Suning offre 60 milioni in 4 anni?

Clamorosa indiscrezione di mercato nel giorno di Juventus-Inter. La società nerazzurra, secondo quanto riferisce Tuttosport, sarebbe intenzionata ad affidare ad Antonio Conte la panchina per la prossima stagione. Nello specifico il gruppo Suning sarebbe pronto a un'offerta pazzesca da 60 milioni di euro in 4 anni per convincere il tecnico salentino attualmente alla guida del Chelsea. Addirittura 400 i milioni da investire invecew sul mercato per la campagna di rafforzamento.



Al momento si tratta di una suggestione: Conte sta trascinando il Chelsea in Premier League e con ogni probabilità vorrebbe guidare i Blues anche in Champions League mentre non è sicura la partecipazione dell'Inter alla Coppa dalle grandi orecchie nel 2017/18. Tuttavia il mercato riserva sempre delle sorprese...