Inter, Steven Zhang: "San Siro come Broadway, da pelle d'oca"

Steven Zhang si è innamorato dell'Inter e di Milano. Il figlio del numero uno di Suning è il volto della proprietà nerazzurra vivendo la squadra molto più da vicino, rispetto al padre. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate al portale Xcnnews.com.



"Ogni volta che sento al telefono mio padre comincia con frasi come: 'Come sta Icardi? Handanovic sta andando molto bene!'. E cose simili. Ed io che gli rispondo: 'Ma come, sono tuo figlio: non mi chiedi come va la mia vita a Milano?’'.



"Quando entro a San Siro mi sembra di essere ad uno spettacolo di Broadway, non riesco a descrivere le sensazioni che provo. Gli stadi europei sono costruiti in verticale, quando sono pieni è come se i giocatori venissero mangiati. Quando tutto lo stadio applaude l’effetto è come quello di uno tsunami. E quando 80mila persone cantano: 'Chi non salta rossonero è', viene subito la pelle d’oca e sembra di essere in mezzo ad un terremoto".